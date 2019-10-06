Австралия отказалась выдать США иранского «шпиона»

Генпрокурор Австралии Кристиан Портер заявил, что иранского студента Дехбаши Киви, подозреваемого в шпионаже, не следует выдавать США.

По мнению Портера, «с учетом всех обстоятельств» Киви «не должен быть выдан» американской стороне, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Накануне иранское агентство Fars сообщило, что Киви вернулся в Иран. Его обвиняли в попытке контрабанды электронных устройств военного назначения.

В Иране при этом освободили двух австралийцев, которых обвиняли в шпионаже.

В 2018 году СМИ сообщали, что Австралия готова помочь США определить цели для нанесения ударов по Ирану.