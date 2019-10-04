В США избили мужчину в кепке с лозунгом Трампа на русском

В Калифорнии избили мужчину в кепке с надписью «Сделаем Америку снова великой» на русском языке, сообщили в полиции города Эмоса Бич.

Как говорится в сообщении полиции инцидент произошел еще 2 сентября вечером в туалете ресторана в центре Эрмоса Бич, а подозреваемого в причастности к происшествию 32-летнего Дэвида Делгадо задержали лишь 1 октября.

«Подозреваемый подошел к жертве в туалете и спросил его о значении надписи на кепке, после чего подозреваемый несколько раз ударил жертву по лицу, из-за чего последний упал на пол. Подозреваемый продолжил избивать жертву и затем украл его головной убор и сбежал», – передает РИА «Новости» сообщение полиции.

Там добавили, что Делгадо обвинен в избиении с причинением серьезных травм, а также ограблении.

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