Улучшенный бурятский дрон «Бургэд» прошел боевое крещение на передовой

Tекст: Дмитрий Зубарев

Новая версия FPV-беспилотника бурятского производства проходит апробацию на линии боевого соприкосновения, рассказал руководитель региона Алексей Цыденов на полях экономического форума в Петербурге.

«Мы в прошлом году поставляли «Бургэд», рама десять дюймов, в этом году уже рама 15 дюймов – повышенная грузоподъемность, повышенная дальность, другие системы связи, более устойчивые для РЭБ. И да, поставки уже идут, на передовой уже прошли... испытания боем», – сказал Цыденов.

Политик уточнил, что новый аппарат активно задействуют для решения логистических задач, дистанционного минирования территорий и нанесения точных ударов по позициям противника, передает РИА «Новости».

Осенью 2025 года бойцы пятой танковой бригады обращались к властям с просьбой предоставить дроны «Бургэд-13». Тогда глава республики пообещал выполнить заявку военных и сообщил о разработке более совершенной модели с рамой 15 дюймов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил о способности отечественных предприятий выпускать более 15 тысяч FPV-дронов в сутки.

Осенью прошлого года нижегородские инженеры представили для зоны спецоперации разведывательно-ударный коптер «Турист».

Президент Владимир Путин назвал беспилотники-камикадзе одним из серьезных факторов боевого успеха.