Племянника Исмаилова освободили от уголовной ответственности за похищение Авраама Руссо

Племянника бизнесмена Тельмана Исмаилова Заура Марданова, телохранителя Владимира Гусакова и бизнесмена Эльяра Дамирова освободили от уголовной ответственности по делу о похищении артиста Авраама Руссо.

«Уголовное дело, уголовное преследование в отношении подсудимых по обвинению в совершении преступления по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 126 УК («Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья») прекратить в соответствии с примечанием статьи 126 УК («Лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления»)», – сказала судья Пресненского суда Елена Абрамова, передает ТАСС.

Напомним, в сентябре 2018 года Марданову предъявили обвинение в похищении в 2004 году певца Авраама Руссо. Сам Марданов отрицал обвинения.