Солдат найден мертвым в Калужской области

В воинской части в Козельске Калужской области повешенным на ремне в кабинете командира части нашли 21-летнего военнослужащего Сергея Сафонова. Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.

Тело Сафонова обнаружили 16 октября. В свидетельстве о смерти, выданном родственникам Калужским областным бюро судебно-медицинских экспертиз 18 октября, причиной смерти была названа «асфиксия» через «преднамеренное самоповреждение путем повешения». Военным следственным управлением СКР по РВСН было возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства), пишет «Коммерсант».

Сергей был одним из десяти детей в многодетной семье погибшего в 2011 году православного священника. Родные описывают Сафонова как «жизнерадостного молодого человека, неспособного на самоубийство».

Двоюродная сестра Сергея Сафонова Юлия Гуслякова рассказала изданию, что заказала катафалк, в калужском морге родственникам отдали тело. «Но когда мы 21 октября привезли его в морг Боткинской больницы в Москве, чтобы подготовить к похоронам, оказалось, что лицо Сергея загримировано. Работники морга протерли лицо Сергея, и оно было в синяках», – сообщила она.

Родные погибшего обратились за помощью к правозащитникам и заказали независимую судебно-медицинскую экспертизу.

26 октября независимый судмедэксперт провел исследование тела погибшего и «обнаружил на лице Сергея, под гримом, наложенным перед выдачей тела родственникам, характерные для последствий ударов тупыми предметами гематомы вокруг глаз, на грудной клетке, а также ссадины на руках, которые могут свидетельствовать о борьбе», рассказал изданию юрист правозащитного проекта Алексей Прянишников.

«Возбуждено уголовное дело, разглашать данные предварительного следствия не могу»,– сообщил изданию заместитель командира полка по военно-политической работе Дмитрий Буряков.

Факт гибели военнослужащего Сергея Сафонова в войсковой части стал известен после инцидента с расстрелом рядовым Рамилем Шамсутдиновым восьмерых сослуживцев в Забайкальском крае. Мотивом убийства под Читой, по одной из версий следствия, могли стать издевательства военнослужащих над своим сослуживцем. Шамсутдинову назначена психолого-психиатрическая экспертиза.