Расстрелявшему сослуживцев в Забайкалье солдату назначили психиатрическую экспертизу

Военные медики проведут психолого-психиатрическую экспертизу солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, арестованному за стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, сообщил источник, близкий к следствию.

«Шамсутдинову назначена психолого-психиатрическая экспертиза, которая должна установить причины трагедии и выявить психическое состояние солдата на момент происшествия», – приводит его слова ТАСС.

В понедельник Шамсутдинову было предъявлено обвинение в убийстве двух или более лиц. Об этом сообщили в Читинском гарнизонном военном суде, который санкционировал арест обвиняемого до 27 декабря.

Напомним, солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам на ремонтно-технической базе в Забайкалье. В результате погибли восемь человек. Военный следственный отдел СК России возбудил уголовное дело по факту массового убийства.

Сообщалось, что Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам внезапно, а разрядив автомат, он вновь присоединил к нему магазин и начал стрелять.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов.