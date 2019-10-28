Открывший стрельбу со сослуживцам в Забайкалье солдат арестован

Читинский гарнизонный военный суд санкционировал арест солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, открывшего стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, в результате которой погибли восемь человек.

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шамсутдинова на тот срок, о котором просило следствие», – сообщили ТАСС в суде.

Минобороны сообщало, что военнослужащий открыл огонь по сослуживцам на ремонтно-технической базе в Забайкалье, погибли восемь человек. Военный следственный отдел СК России возбудил уголовное дело по факту массового убийства.

Сообщалось, что Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в военной части в Забайкальском крае внезапно, а разрядив автомат, он вновь присоединил к нему магазин и начал стрелять.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов.