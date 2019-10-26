Выяснились подробности стрельбы солдата по сослуживцам в Забайкалье

Рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в военной части в Забайкальском крае внезапно, а разрядив автомат, он вновь присоединил к нему магазин и начал стрелять, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Источник РИА «Новости» сообщил, что в результате стрельбы два офицера и шесть рядовых погибли на месте, еще два рядовых получили ранения – в правую руку и живот, а также по касательной в затылок.

По его словам, среди версий произошедшего рассматриваются и неуставные отношения.

В свою очередь бывший солдат, служивший в 2016 году во взводе под командованием старшего лейтенанта Пьянкова, который погиб при стрельбе накануне, рассказал Life об издевательствах офицера над военнослужащими в воинской части в Забайкалье. По его словам, командир взвода по ночам заставлял их учить Устав караульной службы, а также надевать костюм химзащиты с противогазом.

«Спать не давал постоянно. Он мог всех в ружье вкинуть, просто чтобы стояли на центряке (центральном проходе – прим. ВЗГЛЯД), – рассказал мужчина.

Шамсутдинова призвали в армию в начале июля этого года, признав годным к службе по здоровью с незначительными ограничениями. По шкале профпригодности из четырех он получил при наборе вторую.

Минобороны сообщало, что военнослужащий открыл огонь по сослуживцам на ремонтно-технической базе в Забайкалье, погибли восемь человек. Военный следственный отдел СК России возбудил уголовное дело по факту массового убийства.

Выяснилось, что Шамсутдинов вырос в селе Вагай Тюменской области в семье сотрудника МВД.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов.