Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

Взгляд
25 октября, пятница  |  Последнее обновление — 23:58  |  vz.ru
Разделы

Какая катастрофа грозит крупнейшей в России дамбе

Горьковская плотина является самой длинной в РоссииФото: Николай Мошков/ТАСС
Горьковская плотина (Нижегородская ГЭС) может быть разрушена из-за того, что на ней не были построены обеспечивающие ее устойчивость сооружения. Так считает глава Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. С чем связаны столь алармистские заявления и каково состояние комплекса плотин, обеспечивающих сегодня функционирование Волги? Подробности...
Перейти а раздел…

Андрей Козырев потерял в Америке нравственные истины

В 1992 году Андрей Козырев встречался в Москве с Ричардом Никсоном и заявил об отсутствии у России национальных интересовФото: Кузьмин Валентин/Фотохроника ТАСС
Граждане России вмешиваются в американскую внутреннюю политику. Теперь это доказанный факт – бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев опубликовал в The New York Times статью с призывом к импичменту Дональду Трампу. Проживающий во Флориде Козырев обличает не только президента США, но и нынешнюю Россию, и СССР, призывая Америку снова стать «маяком нравственной истины». Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем либеральной интеллигенции вульгарный расизм

Шендерович и Гозман являются типичными обладателями расистского сознания, но сами этого не понимаютФото: Джапаридзе Михаил, Сергей Фадеичев/ТАСС
Прошедший в Сочи форум «Россия – Африка» стал поводом для расистского скандала, в центре которого оказался вроде бы либеральный и прозападный политик Леонид Гозман. Впрочем, в РФ подобные определения отнюдь не страхуют от бытового расизма. Напротив, постсоветская интеллигенция поражена расизмом, как грибком, и этому есть объяснение.  Подробности...
Перейти а раздел…

Украина присматривает новую технику для бомбежек Донбасса

Бразилия хочет продать в Тулу самовар – военно-транспортный самолет на УкраинуФото: Марина Лысцева/ТАСС
Президент Бразилии утверждает, что Украина заинтересовалась местной авиатехникой, а именно: легким штурмовиком Super Tucano и военно-транспортным самолетом Embraer KC-390. Подобный интерес крайне симптоматичен. Он очень многое говорит как о планах Зеленского по отношению к Донбассу, так и о состоянии украинского авиапрома. Подробности...
Перейти а раздел…

Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
Перейти а раздел…

В Африке почти всем нужна Россия

Андрей Маслов, Эксперт клуба "Валдай"
Африка становится субъектом международной политики и глобальной экономики. Россия – единственный глобальный игрок, которому объединение и усиление Африки безусловно выгодно. Многим остальным выгодно, напротив, раздробление континента и ослабление отдельных стран. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Россия проигрывает борьбу за чистое золото Украины

Глеб Простаков, журналист
«Аннексия» Россией украинцев может встать в ряд с такими прорывами, как сыгранная Москвой роль в решении сирийской проблемы или деолигархизация Молдавии. Умная миграционная политика способна в буквальном смысле изменить страну в лучшую сторону. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев

Что выиграла Америка от предательства курдов

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Американская пресса называет российско-турецкую сделку поражением, унижением и даже предательством. Однако для Трампа она является безусловной победой. Естественно, его собственной. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
    Перейти а раздел…

    Зачем Россия простила Африке 20 млрд долларов долга

    Москва вооружит Балканы

    Сколько зарабатывают киберспортсмены

      Перейти а раздел…

      Ракетоносцы Ту-160 совершили рекордный перелет в Южную Африку

      Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 прибыли в ЮАР, преодолев 11 тысяч километров за 13 часов. Цель визита самолетов, которые называют «Белыми лебедями» – совершенствование боевой выучки при длительных полетах в южных широтах
      Подробности...

      Дамбу прорвало в Красноярском крае

      Прорыв дамбы в Красноярском крае унес жизни 15 человек, столько же считаются пропавшими без вести. Трагедия произошла на технологическом водоеме золотодобывающей артели на реке Сейба
      Подробности...

      Представлен первый костюм для космических туристов

      Ричард Брэнсон, Virgin Galactic и Under Armour представили первый костюм для космических туристов. Комплект одежды включает в себя базовый слой одежды, основной костюм, специальную обувь, тренировочный комбинезон и куртку астронавта
      Подробности...
      Обсуждение: 14 комментариев
        Перейти а раздел…

        «Чол Сир»: Стартап, который делает Россию чище

        «Первый астраханский монетный двор»: Сувениры своими руками

        «Гусиная столица»: Пример удачного стартапа из глубинки

          Перейти а раздел…
          Вы уверены в надежности «ядерного щита» России?
          • Да

          • Нет

          В каком союзе вы хотели бы жить?
          • В Советском Союзе

          • В Европейском союзе

          • В Евразийском союзе

          • В другом (указать в комментариях)

          • Я противник союзов

          Мособлдума разрешила подмосковным чиновникам работать из дома. А вы бы как предпочли трудиться?
          • В офисе

          • Удаленно

            Перейти а раздел…

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Трех фигурантов дела «Зимней вишни» выпустили из СИЗО
              Американские СМИ посоветовали Западу брать пример с ПутинаВ строящей «Турецкий поток» компании отреагировали на суд по аресту акцийВ РЖД собрались отказаться от слова «плацкарт»Президент Сербии рассказал о мечтах об С-400
              На Украине заявили о перезапуске отношений с НАТОКучма назвал формулу Штайнмайера «сдачей Украины с потрохами»Украина решила экспортировать в Китай антилопМисс Украина сказала, чей Крым
              Минобороны назвало причину расстрела военнослужащих в ЗабайкальеВо Владимире школьницы совершили за час пять нападенийЦБ впервые за два года снизил ключевую ставку на полпунктаБританские СМИ заявили о пике гендерного безумия

              Главная тема


              Российской медицине не хватает доверия и денег

              военное сотрудничество


              СМИ сообщили о готовности Турции купить у России 36 истребителей

              ведется подготовка


              В ДНР предупредили о готовящемся госперевороте на Украине

              «хочу здесь жить»


              Макгрегор назвал себя «фанатом российской инфраструктуры»

              Видео

              охота на «мамонтов»


              В российских тюрьмах изобрели новую схему обмана пользователей соцсетей

              Черный континент


              Россия в Африке пугает Запад и Китай

              Шендерович и Гозман


              Зачем либеральной интеллигенции вульгарный расизм

              позиции России на Балканах


              «Триумф» и «Панцирь» изменят политический вес Сербии

              викторина


              Что вы знаете о русской водке?

              Римская идея


              Владимир Можегов: Вечный Рим против идеологии нового Карфагена

              Собственная победа


              Геворг Мирзаян: Что выиграла Америка от предательства курдов

              Миграционная политика


              Глеб Простаков: Россия проигрывает борьбу за чистое золото Украины

              на ваш взгляд


              Вы уверены в надежности «ядерного щита» России?

              Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

              В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в Забайкалье   25 октября 2019, 23:15
              Фото: Андрей Стенин/РИА Новости
              Текст: Андрей Резчиков

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы.

              В пятницу закрытый военный городок Горный, что в Читинском районе Забайкальского края, пережил страшную трагедию. В расположенной там части №54160 во время смены караула военнослужащий ремонтно-технической базы Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам, убив восемь человек. ЧП произошло около 18.20 часов местного времени (12.20 по Москве). Среди убитых – два офицера, 30-летний капитан и 29-летний младший лейтенант. Остальные – срочники или контрактники. 

              Еще двое однополчан Шамсутдинова получили ранения и были доставлены в госпиталь. В Минобороны заверили, что угрозы их жизни нет, в Следственном комитете уточнили, что оба – в тяжелом состоянии.

              Поселок Горный, который до 1994 года назывался Чита-46, – это военный городок в 90 километрах от Читы. Единственный в Забайкальском крае он имеет статус закрытого административно-территориального округа (ЗАТО). Численность населения – около 11 тысяч человек. 

              Шамсутдинов вырос в селе Вагай Тюменской области в семье работников МВД, сообщила управляющая делами администрации Вагайского района Елена Шаргина. Сейчас солдат задержан, начались следственные действия. Планируется проверка на вменяемость. 

              По предварительным данным, «действия военнослужащего могли произойти на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы», сообщили в Минобороны.

              «Дедовщина исключена, поскольку сейчас все служат вместе», – рассуждает о причинах военный эксперт Владислав Шурыгин. – Если посмотреть список погибших, это вряд ли уроженцы Северного Кавказа, которыми нас многие пытаются пугать. Это офицеры, два контрактника и его сверстники. Плюс нужно понимать, что он четыре месяца уже отслужил. У него уже была за спиной треть от того года, который ему надо было служить».

              «Установлено, что это молодой человек – из благополучной семьи. После армии этот солдат собирался продолжить службу по контракту.

              Что предшествовало этому в части? Нужно разбираться. Очевидно, что служба в таких местах, как подобные базы и далекие гарнизоны, редко является образцовой», – сказал газете ВЗГЛЯД Шурыгин. При этом, знакомые Шамсутдинова сообщили URA.RU, что не верят в нервный срыв.

              Последний аналогичный расстрел, правда, не столь масштабный, как под Читой, произошел в сентябре 2017 года на полигоне в Амурской области. Тогда жертвами 23-летнего ефрейтора Гасана Абдулахадова стали два сослуживца и командир роты. Стрелок был ликвидирован бойцами спецназа в ходе операции по его поимке.

              Впрочем, в прошлом ситуация с расстрелами в армии была гораздо тяжелее. Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, наиболее сложной она была в середине 2000-х. Так, в 2009 году количество тяжких преступлений в армии, происшествий с применением оружия против сослуживцев до 30 в месяц. То есть едва ли не ежедневно.  Иначе говоря, ужас от этого трагического происшествия усугубляется именно тем, что для современной российской армии подобные события - большая редкость.

              Случаются подобные трагедии и в зарубежных армиях. Так, в США в ноябре 2009 года на военной базе Форт-Худ (Техас) майор Нидал Малик Хасан застрелил 13 и ранил 30 сослуживцев и двоих гражданских лиц. Причем, майор служил как раз психиатром и был призван предотвращать подобные инциденты. Хасан был казнен по приговору суда. В сентябре 2013 года прямо в штабе ВМС в Вашингтоне резервист Аарон Алексис расстрелял 12 человек и ранил более десяти. Сам он был убит в перестрелке с полицией.

              Эксперты подтверждают, что для современной российской армии подобные ЧП в целом нетипичны. «Безусловно, это очень серьезный косяк, должностное преступление командования, психологов и замполитов, которые все это вовремя не увидели, не вскрыли, не вмешались, довели до такой ситуации. Драма, которая потребует серьезных выводов», – подчеркнул Шурыгин.

              Однако следует учесть, что такой армейский институт, как «замполиты», которые теперь называются помощниками командира по воспитательной работе, был возрожден относительно недавно. «Эти институты еще находятся в процессе становления. Психологи в армии когда-то были, но при Сердюкове их всех разогнали. Мои знакомые офицеры, которые успели послужить раньше и имели дело с психологами, в один голос говорили, что это было ошибочное решение. Хороший психолог позволяет выявлять на раннем этапе такие ситуации, как в Забайкалье», – отметил Шурыгин.

              Напомним, в июле прошлого года в Минобороны было создано Главное военно-политическое управление Вооруженных сил РФ. С 1 декабря «замполиты», точнее заместители командиров по работе с личным составом, вновь появились в частях. А еще осенью 2011 года – в ответ «на ухудшение состояния психики призывников», как было сказано в Минобороны, – было решено вдвое увеличить количество армейских психологов, до 3 тыс. человек.

              Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев тоже считает, что читинская трагедия – ныне редкость. Раньше такое случалось чаще, вспоминает эксперт. По его словам, он сам будучи курсантом оказался вовлечен в подобный же эпизод в Крыму, в конце 80-х, когда два солдата расстреляли сослуживцев, в том числе спящих, в том числе подполковника. Перенджиев оказался в оцеплении на улицах в Симферополе, когда они ловили беглецов. «Один из наших патрулей тогда при проверке обнаружил у таксиста пистолет. Оказалось, что беглецы отдали его водителю, чтобы расплатиться за поездку», – припомнил Перенджиев в интервью газете ВЗГЛЯД.

              Перенджиев указал, что в армии сейчас регулярно проверяется психологическое состояние солдат. Особенно тех, кто должен заступить в караул, то есть получить доступ к оружию.

              «Все записано в устав караульной и внутренней службы. Это специальные тесты, собеседования у психологов. Не бывает такого, чтобы в караул шел абы кто», – отмечает Перенджиев.

              Тем временем, в Забайкалье уже вылетела комиссия Минобороны во главе с замминистра обороны, генерал-полковником Андреем Картаполовым. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............