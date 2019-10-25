В результате стрельбы в Забайкалье погибли два офицера

В результате стрельбы в Забайкальском крае погибли два офицера, пишут СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Два офицера погибли, остальные – срочники и контрактники», – сказал собеседник ТАСС.

Ранее Минобороны сообщило, что военнослужащий открыл огонь по сослуживцам на ремонтно-технической базе в Забайкалье, погибли восемь человек.

На место стрельбы вылетела комиссия Минобороны во главе с замминистра обороны генерал-полковником Андреем Картаполовым.