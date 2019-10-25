Расстрелявший военных срочник оказался выходцем из семьи сотрудников МВД

Подозреваемый в убийстве восьми военнослужащих в Забайкалье солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов вырос в селе Вагай Тюменской области в семье работников МВД, сообщила управляющая делами администрации Вагайского муниципального района Елена Шаргина.

«Рамиль Шамсутдинов, уроженец нашего села, мой сын с ним учился в одном классе. Парень из хорошей воспитанной семьи, сам общительный, заботливый и внимательный. По словам сына, у него два старших брата, оба служат в полиции», – сообщила Шаргина, передает ТАСС.

Она добавила, что его отец также служил в МВД, сейчас он находится на пенсии.

Минобороны сообщало, что военнослужащий открыл огонь по сослуживцам на ремонтно-технической базе в Забайкалье, погибли восемь человек. Военный следственный отдел СК России возбудил уголовное дело по факту массового убийства.