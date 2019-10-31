Подростки пострадали в результате стрельбы в Канаде

В Торонто в результате стрельбы пострадали четыре подростка, сообщает местное управление полиции.

Среди раненых две девушки 16 и 17 лет, а также два молодых человека 16 и 18 лет, сообщает полиция в Twitter.

Все они получили серьезные, угрожающие жизни ранения. Полиция начала розыск трех подозреваемых в связи со стрельбой.

Между тем радиостанция Radio Canada сообщает о пяти раненных. Уточняется, что стрельба произошла на северо-западе Торонто, передает РИА «Новости».

Сообщается, что черная машина, в которой находились водитель и двое пассажиров, подъехала к зданию. Неизвестные вошли в него и открыли огонь.

«Атака была целенаправленной», – заявил глава полиции города Марк Сандерс.

Ранее вступившийся за дочь рэпер был застрелен в центре Оттавы. До этого мужчина устроил стрельбу в церкви в Канаде.