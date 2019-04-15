Мужчина устроил стрельбу в церкви в Канаде

В результате стрельбы в церкви в городе Салмон Арм в Канаде погиб один человек, сообщают СМИ.

Жертвой стал 78-летний Гордон Парментер. Его сын рассказал, что в церковь зашел «молодой мужчина с винтовкой», который прицелился и выстрелили в Парментера, передает РИА «Новости» со ссылкой на Global News.

После этого напавший на церковь вышел, но снова вернулся и продолжил стрельбу, ранив еще одного мужчину в ногу.

«Я и еще несколько человек смогли скрутить его и отобрать оружие», – сообщил сын погибшего, добавив, что стрелок и жертва были знакомы.

Как сообщается, у открывшего стрельбу были проблемы с психикой.

CTV уточняет, что стрелял 25-летний мужчина. Сейчас он задержан. По предварительной информации, полиция не связывает преступление с религиозными мотивами, передает ТАСС.