Вступившийся за дочь рэпер застрелен в центре Оттавы

В центре Оттавы застрелили 41-летнего канадского рэпера Маркленда Энтони Кэмпбелла (известного как Джахайан Джан) из группы The Halfsizegiants, сообщают СМИ.

Стрельба произошла на рынке Байуорд. В музыканта выстрелили дважды. Он был госпитализирован в критическом состоянии, но врачи не смогли спасти его, передает РИА «Новости» со ссылкой на CTV News.

Как пишет Hiphopcanada, к дочери Кэмпбелла приставали на рынке, поэтому музыкант отправился туда, чтобы защитить ее. Нападение произошло вскоре после его прибытия.

«Он был убит, пытаясь защитить свою семью», – говорится в сообщении.

Ottawa Citizen пишет, что 18-летняя девушка позвонила отцу и рассказала о нападении двоих мужчин.

Задержан 18-летний молодой человек, пишет «360».

Отметим, что в соседних с Канадой США за год застрелили рэперов XXXTentacion, Jimmy Wopo, Young Greatness, Hollywood Play, Nipsey Husslе.