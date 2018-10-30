Рэпера Young Greatness застрелили в США

Рэпер Young Greatness (Теодор Джонс) погиб о огнестрельного ранения в городе Новый Орлеан, штат Луизиана, на 35-м году жизни.

Тело Джонса с пулевым ранением обнаружили рядом с его домом. Машину рэпера угнали, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал WWL-TV.

Полиция занялась расследованием. Двое подозреваемых объявлены в розыск.

Рэпер Young Greatness получил известность благодаря синглу Moolah, который в 2015 году занял 85-е место в главном американском чарте Billboard Hot 100.

В этом году нападения на рэперов в США происходят часто. В начале октября в Нью-Йорке застрелили рэпера Фрэнка Снайдера, выступавшего под псевдонимом Hollywood Play.

В июле в больницу с огнестрельными ранениями попал рэпер Джон Роберт Хилл-младший (Boonk Gang).

В июне в США застрелили 20-летнего рэпера XXXTentacion, в августе полиция задержала четверых подозреваемых.

Тогда же в Питтсбурге, штат Пенсильвания, был застрелен рэпер Трейвон Смарт, выступающий под псевдонимом Jimmy Wopo: неизвестные подъехали к его автомобилю и открыли огонь.