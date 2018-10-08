В США рэпера застрелили перед вечеринкой в честь дня рождения

В США застрелили рэпера Фрэнка Снайдера, выступавшего под псевдонимом Hollywood Play.

Исполнителя застрелили около клуба Tavern Lounge в Нью-Йорке, убийца скрывплся в черном автомобиле.

Рэпер получил ранения ноги и шеи, после чего его доставили в больницу, где врачи сообщили о его смерти, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Post.

Бармен заведения сообщил, что стреляли именно по Снайдеру, однако в полиции эти сведения пока не подтвердили. В тот вечер музыкант устраивал вечеринку в честь своего дня рождения.

В июне 2018 года был найден застреленным рэпер XXXTentacion. Меньше, чем через сутки обнаружили убитым другого рэп-исполнителя Jimmy Wopo.

В конце июля ранили музыканта Boonk Gang, ему удалось выжить после перестрелки.