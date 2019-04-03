Задержан подозреваемый в убийстве рэпера Nipsey Hussle

Подозреваемый в убийстве американского рэпера Эрмиаса Асгхеда, известного как Nipsey Husslе, задержан.

«Эрик Холдер, предполагаемый убийца Nipsey Hussle, был задержан и находится под стражей в полиции», – говорится в сообщении правоохранителей в Twitter.

Накануне к месту убийства Nipsey Husslе начали стекаться толпы поклонников. Полиция пытается взять под контроль движение толпы. Однако, как сообщает РИА Новости, во вторник во время траурной акции на парковке, где застрелили музыканта, началась драка.

Из-за давки и паники пострадали как минимум 19 человек. По данным пожарной службы Лос-Анджелеса, двое из них находятся в критическом состоянии.

Номинированный на премию «Грэмми» американский рэпер Nipsey Hussle скончался от огнестрельного ранения в Лос-Анджелесе 31 марта.

Эрмиасу Асгхеду было всего 33 года. Он родился, вырос и жил в Лос-Анджелесе. Его карьера продлилась 11 лет. Его дебютный альбом «Victory Lap» был номинирован на музыкальную премию «Грэмми».