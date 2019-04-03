Задержан подозреваемый в убийстве рэпера Nipsey Hussle

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3 апреля, среда  |  Последнее обновление — 09:15  |  vz.ru
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Зачем государство превращает сборы в налоги

Налоговая служба наводит ужас на российский бизнесФото: Виктор Бартенев/«Интерпресс»/ТАСС
Во всем мире бизнес уже давно платит государству за вред, который наносит экологии или дорогам. Россия только наверстывает упущенное. Минфин придумал, как заставить бизнес платить ряд сборов, появившихся в России относительно недавно. Он предложил перевести их в разряд налогов и дать на откуп Федеральной налоговой службе. Как отреагировал на это бизнес и почему? Подробности...
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Зачем Трамп и Болтон дразнят Китай Тайванем

Джон Болтон охотно подыгрывает Трампу по тайваньской темеФото: Jim Young/Reuters
Новый поворот в американо-китайском противостоянии – в Вашингтоне решили в очередной раз поиграть на тайваньской теме. Заявление советника Трампа Джона Болтона о том, что США привержены своим обязательствам о защите Тайваня, прозвучало вскоре после сообщений о готовности продать острову 60 американских истребителей. Зачем Штаты сейчас пытаются разозлить Китай? Подробности...
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Корпорации начали «драться» за медалистов олимпиады «Я – профессионал»

Золотые медалисты олимпиады получат премии по 200–300 тысяч рублей Фото: vk.com/olimpiprofi
«Вы попали под прицел крупнейших компаний. Я вижу здесь лидеров российского рынка, каждый из которых выписывает себе победителей. Они начинают за вас драться. И это здорово», – заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, открывая церемонию награждения золотых медалистов образовательной олимпиады для студентов «Я – профессионал». Подробности...
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Как «дюжина отморозков» взяла штурмом посольство КНДР

Так выглядит вход в посольство КНДР в Мадриде – именно его в итоге и брали штурмомФото: Sergio Perez/Reuters
Пхеньян впервые официально прокомментировал редчайший случай в дипломатической практике: захват северокорейского посольства в Мадриде. Хотя дерзкий налет произошел еще несколько недель назад, ряд обстоятельств мешали КНДР признать его публично. Кто и зачем напал на посольство – и какое отношение к этому имеют западные разведки? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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У народного артиста нет права на создание фальшивок

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Мародерство, убийство мирных граждан и целый сонм воинских преступлений. Такое впечатление, что на экране не Советская армия, а зондеркоманда СС. Но, очевидно, по представлениям Лунгина это норма жизни советских военных в Афганистане. Подробности...
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«Поколение Зе» не хочет жить в «украинском рейхе»

Андрей Манчук, политолог
Одним из главных результатов первого тура выборов в Украине стало банкротство пропагандистского тезиса о «единой стране». Украина оказалась расколотой по географическому, социальному и возрастному признакам. Подробности...
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Абсурдно отрицать собственную идентичность

Сергей Худиев, публицист, богослов
Бывает жутковато наблюдать, как люди на Украине с русскими именами и фамилиями, которые внешне неотличимы от русских, по-русски говорят о том, что они являются жертвами. Чего бы вы думали? Русского колониализма. А что? Дело модное! Подробности...
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    Лучшие шутки Владимира Зеленского

    Роль Берии в истории

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    Как коллекторы издеваются над должниками

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      Во время «Яхт-шоу-2019» в Дубае представили проект будущей суперъяхты

      В эти дни у берегов Дубая собралось более 400 морских судов – на одно из самых престижных в мире «Яхт-шоу-2019». Во время этой выставки голландская верфь Oceanco обнародовала свои проект корабля Esquel. Судя по компьютерной графике, морская яхта будет 345-футовой длины (примерно 106 метров)
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      Путину в Киргизии подарили коня и щенка

      Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил Владимиру Путину орловского скакуна и киргизскую борзую тайган. Российский лидер, находившийся в республике с государственным визитом, с удовольствием принял подарки. Главы других стран и раньше дарили Путину собак
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            Задержан подозреваемый в убийстве рэпера Nipsey Hussle

            3 апреля 2019, 08:37

            Текст: Евгения Шестак

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            Подозреваемый в убийстве американского рэпера Эрмиаса Асгхеда, известного как Nipsey Husslе, задержан.

            «Эрик Холдер, предполагаемый убийца Nipsey Hussle, был задержан и находится под стражей в полиции», – говорится в сообщении правоохранителей в Twitter.

            Накануне к месту убийства Nipsey Husslе начали стекаться толпы поклонников. Полиция пытается взять под контроль движение толпы. Однако, как сообщает РИА Новости, во вторник во время траурной акции на парковке, где застрелили музыканта, началась драка.

            Из-за давки и паники пострадали как минимум 19 человек. По данным пожарной службы Лос-Анджелеса, двое из них находятся в критическом состоянии.

            Номинированный на премию «Грэмми» американский рэпер Nipsey Hussle скончался от огнестрельного ранения в Лос-Анджелесе 31 марта.

            Эрмиасу Асгхеду было всего 33 года. Он родился, вырос и жил в Лос-Анджелесе. Его карьера продлилась 11 лет. Его дебютный альбом «Victory Lap» был номинирован на музыкальную премию «Грэмми». 


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