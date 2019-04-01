Номинированного на «Грэмми» рэпера застрелили в Лос-Анджелесе

Номинированный на премию «Грэмми» американский рэпер Nipsey Hussle скончался от огнестрельного ранения в Лос-Анджелесе.

«Примерно в 15.20 поступило сообщение о стрельбе в районе Слаусон авеню и Креншоу-бульвар. Три жертвы были доставлены в местную больницу, где один из них скончался», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.

Как стало известно, рэпер был застрелен около своего магазина одежды в Лос-Анджелесе. Информации о подозреваемых у полиции пока нет.

На смерть Nipsey Hussle уже отреагировал рэпер 50cent, а также известные баскетболисты Стефен Карри и Леброн Джеймс. «Боже, пожалуйста, верни Nipsey Hussle прямо сейчас», – написал в Twitter Карри.

Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) родился и вырос Лос-Анджелесе. Свою музыкальную карьеру он начал в 2008 году, а его дебютный альбом «Victory Lap» был номинирован на музыкальную премию «Грэмми». Nipsey Hussle было 33 года.

За 2018 год были убиты сразу несколько рэперов. Так, в июне от пулевого ранения погиб XXXTentacion, в тот же день скончался Трейвон Смарт, а в октябре был застрелен Young Greatness.