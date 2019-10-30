Президент Чили заявил об отмене саммита АТЭС

Президент Чили Себастьян Пиньера сообщил, что саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества не состоится (АТЭС).

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал 24 Horas.

Саммит АТЭС в 2019 году должен был пройти в Чили.

Президент России Владимир Путин не собирался приезжать на саммит, но вместо него страну должно было представить другое лицо.