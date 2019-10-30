Суд отпустил обвиняемого в изготовлении взрывчатки подростка под домашний арест

Московский городской суд отправил подростка, обвиняемого в изготовлении самодельного взрывного устройства (СВУ) под домашний арест до 2 февраля, сообщил Сергей Ашанин.

Суд принял решение не продлевать срок ареста подростку, задержанному в Москве осенью 2018 года, о чем ходатайствовал СК.

«Московский городской суд не стал продлевать срок стражу моему подзащитному, освободил его из СИЗО в зале суда и избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 2 февраля», – цитирует Ашанина ТАСС.

Напомним, в ноябре прошлого года в Москве был задержан подросток по подозрению в изготовлении взрывного устройства. В отношении несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело, с обвинениями подросток не согласился.