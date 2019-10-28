Жалоба на «шантаж» Зеленского командой Трампа пришла из «Нафтогаза»

На давление со стороны команды американского президента Дональда Трампа в отношении его украинского коллеги Владимира Зеленского пожаловался член наблюдательного совета «Нафтогаза» Эймос Хохстайн, сообщили СМИ.

О давлении адвоката Трампа Рудольфа Джулиани на Зеленского бывший дипломат Хохстайн сообщил Фионе Хилл, которая тогда была в американском Совете национальной безопасности старшим директором по России.

По словам Хохстайна, за две недели до инаугурации Зеленский встретился с группой советников. На встрече обсуждался вопрос о газовой компании Burisma, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

Напомним, СМИ рассказывали, что Зеленский испугался давления Трампа еще до инаугурации.

В сентябре демократы в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа, который якобы требовал от Киева расследовать работу Байдена-младшего в Burisma.

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