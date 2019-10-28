Песков ответил на вопрос о референдуме для решения вопроса эвтаназии в России

У Кремля нет позиции по поводу проведения референдума для решения вопроса о разрешении эвтаназии в России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В Кремле нет никакой позиции по этой теме. Мне не известно о каких-то сформулированных рекомендациях, которые поступали бы от правительства на этот счет. Здесь нет каких-либо сформулированных позиций», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что вопрос о разрешении эвтаназии в России должно решать само население, она также отметила, что в разных странах вопрос разрешения эвтаназии решается референдумом. Бывший главный государственный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко отреагировал на предложение Скворцовой.

По данным опроса ВЦИОМ, предоставленным в феврале этого года, почти 50% россиян вообще не знали значения слова «эвтаназия». Тем не менее за разрешение эвтаназии безнадежно больным пациентам, испытывающих сильные страдания, выступило более половины опрошенных. При этом более 80% считают, что лицам старше 60 лет и младше 20 лет не следует разрешать эвтаназию вообще.