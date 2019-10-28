Скворцова выступила за решение вопроса об эвтаназии в России на референдуме

Вопрос о разрешении эвтаназии должно решать население России, но следует учитывать существование иных способов избавления от страданий, например, оказание паллиативной помощи, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

«Я не буду прогнозировать, как вопрос будет решаться в нашей стране, само население должно будет решить готово оно на это пойти или нет», – сказала Скворцова в эфире радио «Комсомольская правда».

Она напомнила, что в ряде стран вопрос разрешения эвтаназии решается референдумом, поскольку на это влияет, в том числе и религия. Кроме того, существуют другие способы избавления от страданий – оказание паллиативной помощи, подчеркнула министр, передает РИА «Новости».

В то же время министр отметила, что в некоторых странах, где разрешена эвтаназия, есть случаи злоупотребления этим правом.

Пионером в области легализации добровольной смерти стали Нидерланды. В 1984 году Верховный суд королевства признал добровольную эвтаназию приемлемой. 1 апреля 2002 года эвтаназия в Нидерландах стала легальной. Позже соответствующие законы были приняты в Бельгии, Люксембурге и Канаде. Также эвтаназия разрешена в пяти штатах США.

Летом 2019 года в Нидерландах 17-летняя девушка Ноа Потховен, которая в подростковом возрасте подверглась сексуальному насилию, прибегла к эвтаназии. После этого в стране начали расследование сразу трех случаев эвтаназии.