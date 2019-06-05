Эвтаназию после изнасилования разрешили 17-летней девушке

В Нидерландах 17-летняя девушка Ноа Потховен, которая в подростковом возрасте подверглась сексуальному насилию, прибегла к эвтаназии.

По информации Daily Mail, девушка страдала посттравматическим стрессовым расстройством, депрессией, а также анорексией. Много лет она провела в психиатрических клиниках, передает РИА «Новости».

Проблемы со здоровьем начались у Потховен после сексуального насилия, пережитого в 11 и 12 лет. Об этом она написала в автобиографической книге «Побеждать или учиться».

Согласно законодательству этой страны, смертельную инъекцию можно сделать без разрешения родителей именно с 17 лет. Девушка прибегла к эвтаназии через два дня после дня рождения.

Ранее сообщалось, что во французском Реймсе врачи начали процедуру эвтаназии мужчины, пребывающего в вегетативном состоянии свыше 10 лет, несмотря на несогласие его родителей.

В России эвтаназия запрещена законом.