Эвтаназию пациента против воли его родителей начали во Франции

В понедельник во французском Реймсе врачи начали процедуру эвтаназии пребывающего в вегетативном состоянии свыше 10 лет мужчины, несмотря на несогласие его родителей, пишет газета Parisien.

С этого момента парализованный после автомобильной катастрофы в 2008 году Венсан Ламбер перестанет получать питание и воду, передает РИА «Новости».

После аварии Ламбер полностью потерял возможность двигаться и общаться с людьми вокруг. Используя действующий во Франции закон «О праве на смерть» супруга парализованного мужчины и некоторые родственники обратились к врачам, чтобы прекратить искусственное поддержание жизни пострадавшего. При этом они назвали такое решение «последней данью любви».

После длительных судебных разбирательств и споров консилиума медиков государственный совет Франции все-таки утвердил разрешение на эвтаназию, несмотря на то, что родители Ламбера были против этой меры по различным причинам, включая религиозную.

Юридические разбирательства родителей и супруги парализованного мужчины дошли до европейского уровня. В итоге летом 2015 года ЕСПЧ подтвердил разрешение на эвтаназию.

Это решение пытались оспорить неоднократно, однако 24 апреля текущего года госсовет Франции вновь одобрил прекращение поддержания жизни Ламбера.

В прошлом году стало известно, что в Бельгии мужчину подвергли эвтаназии, несмотря на его желание жить.