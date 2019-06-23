В Нидерландах начали расследование сразу трех случаев эвтаназии

После эвтаназии 17-летней девушки в Нидерландах выяснилось, что расследование ведется по трем делам, связанным с, возможно, незаконным отказом в добровольном уходе из жизни, сообщают СМИ.

Речь идет о смертельных случаях в 2017 и 2018 годах. Предполагается, что тогда, возможно, были нарушены условия закона 2002 года. Подтверждение на этот счет пришло через две недели после смерти 17-летней Ноа Потховен – девушки с анорексией, которая подверглась сексуальному насилию в детстве, пишет The Guardian.

Издание отмечает, что уже в августе голландский врач будет первым привлеченным к ответственности за события 2016 года. Тогда в кофе пациентки с деменцией вводились успокоительные средства, чтобы по просьбе ее семьи подавить борьбу против эвтаназии.

По закону об эвтаназии, пациенты должны испытывать невыносимые страдания без перспективы улучшения и иметь добровольное, устойчивое желание умереть. При этом врачи всегда должны получить второе независимое мнение.

Однако теперь стало известно о еще трех делах, которые расследуют прокуроры. Одно из них касается доктора, который отказался рассмотреть дело 70-летней женщины с «должной заботой» в прошлом году. Она была прооперирована из-за проблем с животом, когда хирурги обнаружили признаки рака легких. После этого она подошла к своему врачу, сообщив, что испытывает невыносимые психологические страдания и хочет эвтаназии, однако ей не удалось получить второе мнение независимого психиатра.

Два других случая касаются женщины старше 60 лет, которая страдала болезнью Альцгеймера, но ее не посчитали достаточно тяжелой для эвтаназии, и женщины, которая в возрасте 80 лет отказалась от лечения остеоартроза и других болезней.

В связи с этим в организации NVVE , которая проводила кампанию за закон об эвтаназии, выразили опасение, что врачи стали «чаще отказывать» в эвтаназии. При этом в прошлом году 450 врачей заявили, что не дадут смертельной инъекции недееспособному пациенту.

В 2018 году в Нидерландах было 6 тыс. 126 случаев эвтаназии.

В Нидерландах 17-летняя девушка Ноа Потховен, которая в подростковом возрасте подверглась сексуальному насилию, прибегла к эвтаназии. По закону, человек в Нидерландах имеет право прибегнуть к эвтаназии без разрешения родителей с 17 лет.