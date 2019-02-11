Россияне рассказали об отношении к эвтаназии

Половина граждан России считают возможным проведение эвтаназии людям, имеющим на основании заключения врачей тяжелую безнадежную болезнь, следует из данных опроса ВЦИОМ.

Согласно результатам опроса ВЦОИМ, 51% россиян знают о том, что такое эвтаназия, при этом среди людей с высшим образованием и 45-59-летних эта доля достигает 65% и 63% соответственно. В то же время 37% респондентов не знают, что такое эвтаназия, еще 8% опрошенных дали неправильный ответ.

Наименьше отторжение в обществе вызывает эвтаназия людям, имеющим на основании заключения врачей тяжелую безнадежную болезнь, которая сопровождается сильными страданиями. 50% россиян считают, что нужно разрешить проведение эвтаназии таким людям. Среди молодежи (18-24 года) эта доля составляет 64%, а среди жителей крупных городов – 58%.

В то же время 81% россиян выступают против разрешения эвтаназии всем желающим старше 60 лет, независимо от состояния их здоровья, причем среди женщин эта доля выше (84%), тогда как среди мужчин ниже (76%). Чем выше уровень образования, тем категоричнее респонденты относятся к подобного рода эвтаназии: так среди людей с высшим образованием эта доля составляет 83%, а среди тех, у кого неполное среднее образование, – 64%. Обратного мнения придерживаются 12% респондентов. Спокойнее остальных к подобной эвтаназии относятся мужчины (15%), люди в возрасте от 25 до 34 лет (17%), малообразованные (18%) и люди с хорошим материальным положением (20%).

По мнению 89% россиян, также не следует разрешать эвтаназию всем желающим, достигшим 18 лет. Жители средних городов чаще остальных придерживаются такого мнения (92%). Среди людей с низким уровнем образования эта доля составляет 78%, тогда как среди тех, у кого среднее специальное образование, – 91%. Люди старше 60лет относятся к эвтаназии всем желающим по достижении 18 лет категоричнее, нежели 25-34-летние (92% против 82% соответственно). Иной точки зрения придерживаются 6% опрошенных.

Опрос проведен 4 февраля посредством телефонного интервью среди 1,6 тыс. человек старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

В 2016 году уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что считает эвтаназию гуманной.