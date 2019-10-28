Онищенко отреагировал на предложение Скворцовой об эвтаназии

«Врач – не палач, тот, кто лечит, – не может убивать», заявил газете ВЗГЛЯД бывший главный государственный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя предложение министра здравоохранения решить об вопросе эвтаназии на референдуме.

«Не может решать население вопрос об эвтаназии, и медработники этим заниматься не должны. Врач не имеет право забирать чью-то жизнь, потому что он дал клятву, которую не может нарушать. Его главная задача – избавить человека от болезни и продлить чью-то жизнь», – заявил Онищенко.

«Лично я категорически против эвтаназии. Да, она есть в других странах, но из-за нее там часто возникают проблемы. Здесь нужно понять, что у каждого человека есть основное право – право на жизнь», – заметил он.

Напомним, министр здравоохранения Вероника Скворцова в эфире радио «Комсомольская правда» предложила «самому населению» принять решение об эвтаназии в России. При этом глава Минздрава отметила, что в других странах мира такие решения принимаются на референдуме.

Отметим, по данным опроса ВЦИОМ, предоставленным в феврале этого года, почти 50% россиян вообще не знали значения слова «эвтаназия». Тем не менее за разрешение эвтаназии безнадежно больным пациентам, испытывающих сильные страдания, выступило более половины опрошенных. При этом более 80% считают, что лицам старше 60 лет и младше 20 не следует разрешать эвтаназию вообще.

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