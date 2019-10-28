«Останкино» предупредило о сбоях в телевещании

Гендиректор телевизионного центра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании в связи с сокращением штата сотрудников из-за неплатежей со стороны Первого канала и его подрядчиков.

По словам Шубина, долги Первого канала и его подрядчиков оставляют «Останкино» без четверти или даже трети доходов. «Три-четыре месяца в году телецентр не может ни работать, ни дышать», – заявил он, пишут «Ведомости».

Из-за отсутствия денег и регламентных работ под угрозой оказалась техническая работа телецентра, то есть эфиры всех вещателей «Останкино». «Впервые за 15-летнюю практику последние три-четыре года аварийность стала нарастать, причем лавинообразно. Мы во многих вещах не гарантируем эфир, работоспособность телецентра. Это крайне мерзкая ситуация, но ничего сделать не можем», – добавил Шубин.

«Неоднократно выступая в антикризисные годы, я говорил: «Все, что угодно, но людей не трогаем». Мы придерживались этого правила в последние пять лет. Сейчас больше возможностей нет. Мы оставим в телецентре только тех людей, которые напрямую обеспечат его жизнедеятельность и производство. Все, что не приносит прибыли, будет срезано, и люди уволены», – отметил Шубин.

Телецентр уже начал сокращать штат, в конце августа – начале сентября было уволено около 200 человек, говорит источник в «Останкино».

В пресс-службе Первого канала заявили, что компания осуществит выплаты в соответствии с договорными обязательствами.

В последние годы Первый канал испытывает трудности и регулярно задерживает платежи партнерам, прежде всего производителям контента, рассказывали ранее сотрудники медиакомпаний. В 2018 году государство выделило Первому каналу 4,6 млрд рублей субсидий на компенсацию затрат, связанных с распространением программ вещателя в городах с населением менее 100 тыс. человек. В 2019 году общий размер субсидий составил 3,8 млрд рублей – это деньги на производство и приобретение программного продукта, компенсация затрат по его доставке. В 2020 году Минфин предлагает выделить Первому каналу 6,5 млрд рублей.

«Останкино» – крупнейший вещательный центр России, его доля на рынке услуг для телепроизводства, по собственным оценкам, 54%. Телецентр занимает 280 тыс. кв. м производственных и офисных помещений. Сдача в аренду помещений и телевизионного оборудования и услуги трансляции сигнала каналов – основной источник дохода телецентра. Выручка «Останкино» по РСБУ в 2018 году составила, по данным СПАРК, 6,33 млрд рублей, прибыль от предоставления услуг – 695 млн рублей, чистая прибыль – 267,5 млн рублей. Телецентр обеспечивает круглосуточную трансляцию более 100 часов телеэфира. Его работу, по данным сайта, поддерживает около 2000 сотрудников.