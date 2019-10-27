Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда в Канаде

Российская фигуристка Александра Трусова в ходе выступления на втором этапе Гран-при в канадском городе Келоуна – турнире Skate Canada – обновила два мировых рекорда.

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Трусова набрала в произвольной программе 166,62 балла, а по сумме двух программ – 241,02 балла, обновив два мировых рекорда, передает РИА «Новости».

Напомним, в сентябре на предсезонном турнире Международного союза конькобежцев (ISU) в Словакии Трусова побила мировые рекорды олимпийской чемпионки Алины Загитовой в произвольной программе и по сумме баллов, которые составляли 163,78 и 238,69 балла соответственно.

В начале октября на турнире в Японии Трусова впервые в истории женского одиночного катания исполнила четыре четверных прыжка в одной программе. В мае фигуристку признали лучшим молодым спортсменом Европы в зимних видах спорта.

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