Фигуристка Трусова побила мировые рекорды Загитовой

Российская фигуристка Александра Трусова установила новые мировые рекорды в произвольной программе и по сумме баллов, обойдя олимпийскую чемпионку Алину Загитову.

15-летняя Трусова на предсезонном турнире Международного союза конькобежцев (ISU) в Словакии за произвольный прокат получила 163,78 балла, результат спортсменки по сумме программ составил 238,69 балла, передает ТАСС.

Предыдущие рекорды принадлежали Загитовой (158,50 балла в произвольной программе и 238,43 – по сумме).

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Рекордсменкой мира в короткой программе является японка Рика Кихира (83,97).

Ранее Трусова была признана лучшим молодым спортсменом года Европы в зимних видах спорта.

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