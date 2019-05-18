Российская фигуристка Трусова признана лучшим молодым спортсменом Европы

Российская фигуристка Александра Трусова признана лучшим молодым спортсменом года Европы в зимних видах спорта, сообщила пресс-служба Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).

Приз россиянке вручили на семинаре Европейских олимпийских комитетов в Вене. На награду также претендовали немецкая сноубордистка Анника Софи Морган, австрийская горнолыжница Магдалена Эггер, словацкая шорт-трекистка Петра Руснакова и венгерский шорт-трекист Аттила Талабош. Все пять финалистов будут поощрены финансово в образовательных целях, передает ТАСС.

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Трусова является двукратной победительницей юниорских чемпионатов мира, обладательницей золота юниорского финала Гран-при, также в ее активе две победы на первенствах России. В прошлом сезоне фигуристка дебютировала на взрослом национальном чемпионате, где стала второй. Ей принадлежат юниорские мировые рекорды в произвольной программе (150,40) и по сумме баллов (222,89), а также рекорд по баллам за технику в произвольной программе (92,35), действительный и среди взрослых.

Напомним, в сентябре прошлого года Трусова впервые в истории женского катания исполнила четверной лутц. В марте того же года Трусова впервые в истории фигурного катания выполнила на соревнованиях два четверных прыжка – четверной сальхов и четверной тулуп, завоевав золото юниорского ЧМ.

На первенстве России среди юниоров, который прошел в Перми в начале февраля 2019 года, Трусова набрала за произвольную программу 164,44 балла, побив мировой рекорд олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

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