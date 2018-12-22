Фигуристка Трусова завоевала золото юниорского ЧМ

Российская фигуристка 14-летняя Александра Трусова одержала победу на юниорском чемпионате мира в Загребе; «серебро» досталось еще одной представительнице России – Анне Щербаковой.

По сумме двух программ она набрала 222,89 балла, передает ТАСС.

Щербакова заняла второе место с результатом в 219,94 балла.

Третьей стала Тинь Цуй из США (194,41).

Еще одна представительница России Ксения Синицына (188,84) – четвертая.

Напомним, на первенстве России среди юниоров, который прошел в Перми в начале февраля, Трусова набрала за произвольную программу 164,44 балла, побив мировой рекорд олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

На чемпионате России по фигурному катанию в декабре Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не получили медалей. Победу одержала 14-летняя Анна Щербакова, второй результат показала ее ровесница Александра Трусова. 15-летняя Алена Косторная, ставшая третьей, призналась, что ей приятно побеждать более «возрастных» соперниц.