Фигуристка Косторная обрадовалась победам над «возрастными» соперницами

Алена Косторная, занявшая третье место в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию, обойдя Алину Загитову и Евгению Медведеву, призналась, что ей приятно выигрывать у более возрастных соперниц.

«Конечно, тех, кто старше, обыгрывать приятно, это твои кумиры», – приводит ее слова ТАСС.

«По моему опыту, юниорское катание другое – там упор делается на прыжки, там девочки еще не оформились, им это легче дается, меньше страха повредиться», – рассказала Косторная, добавив, что у юниорок более угловатое катание, а взрослые спортсменки «научились кататься плавно и грациозно».

В субботу на чемпионате России по фигурному катанию прошла произвольная программа у женщин. 15-летняя Косторная заняла третье место, победительницей стала 14-летняя Анна Щербакова, второй результат показала 14-летняя Александра Трусова. Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала пятой, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева – седьмой.

16-летняя Загитова не стала общаться с представителями прессы после неудачного выступления на чемпионате России в Саранске. Сразу после окончания проката она покинула ледовую арену.

Чемпионат России завершится в воскресенье показательными выступлениями.