Загитова и Медведева остались без медалей на чемпионате России

Золото чемпионата России по фигурному катанию получила Анна Щербакова, а Алина Загитова и Евгения Медведева остались без медалей.

По итогам короткой и произвольной программы Щербакова набрала 229,78 балла. Второй стала Александра Трусова (229,71), третьей – Алена Косторная (226,54), передает РИА «Новости».

Действующая олимпийская чемпионка Алина Загитова, лидировавшая после короткой программы, набрала 212,03 балла и заняла пятое место. Евгения Медведева с 205,90 балла – на седьмом месте.

Золотой и серебряный призеры чемпионата страны получат право выступить на чемпионате Европы. Однако окончательный состав сборной утверждается исполкомом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

В начале декабря в финале Гран-при в Ванкувере Алина Загитова заняла второе место, до этого она получила травму ноги, споткнувшись о телевизионный кабель.

Ранее в субботу тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала неудачное выступление Евгении Медведевой в короткой программе на чемпионате России.