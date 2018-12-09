Загитовой помешал победить в финале Гран-при телевизионный кабель

Перед прокатом произвольной программы в финале Гран-при в Ванкувере российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова получила травму ноги, споткнувшись о телевизионный кабель; в итоге она заняла второе место в турнире.

О травме, полученной российской фигуристкой, сообщил в трансляции юниорских соревнований исполнительный директор Федерации фигурного катания Канады Тэд Бартон, передает Sports.ru.

Тренеры намеревались снять Загитову с соревнований, однако она настояла на том, чтобы откатать произвольную программу. На лед она вышла после того, как ей наложили лед на поврежденную стопу.

В итоге Загитова в произвольной программе заняла второе место, в целом в финале Гран-при завоевала серебро. Она уступила японке Рике Кихире более шести баллов.