Фигуристка Загитова заняла второе место в финале Гран-при в Канаде

Российские фигуристки заняли второе и третье места в финале Гран-при в Канаде, сообщают информационные агентства.

Победу одержала японка Рики Кихира, набравшая 233,12 балла. Алина Загитова, занявшая второе место, набрала 226,53 балла. Третьей стала Елизавета Туктамышева (215,32).

Финал прошел в Ванкувере, передает ТАСС.

Напомним, после короткой программы Загитова также занимала второе место. В короткой программе финала Кихира установила рекорд, набрав 82,51 балла и побив достижение Загитовой – 80,78.