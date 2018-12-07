Загитова объяснила «не самый идеальный прокат» в финале Гран-при

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что она перенервничала во время короткой программы в Финале Гран-при.

«Я знала, что в Финале Гран-при выступают шесть сильнейших спортсменок, и этот финал – один из самых сложных стартов в сезоне.Поэтому настраивалась на хороший прокат», – рассказала Загитова.

Фигуристка не считает, что она выглядела на льду уверенно. «Нет, чуть-чуть перенервничала я, может быть. Ноги ватными были. Я пыталась собраться, и тренеры мне помогали, но не самый идеальный мой прокат был», – добавила спортсменка.

Финал серии стартовал на арене Doug Mitchell Thunderbird в Ванкувере. Загитова набрала 77,93 балла в короткой программе и идет второй. Лидирует японка Рика Кихира, установившая мировой рекорд в короткой программе (82,51), передает РИА «Новости».

При этом Кихира побила мировой рекорд в короткой программе. Предыдущий мировой рекорд принадлежал Загитовой (80,78) и был установлен ей на этапе Гран-при в Москве в ноябре, передает ТАСС.

Для Кихиры данный сезон является первым на взрослом уровне, она пробилась в финал Гран-при с победами на этапах в Японии и во Франции. Она является первой девушкой в истории фигурного катания, кому удалось исполнить каскад из тройного акселя и тройного тулупа на соревнованиях.