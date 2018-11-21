Тарасова связала провал Медведевой с приездом из Канады

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала неудачное выступление Евгении Медведевой в короткой программе на чемпионате России.

По ее мнению, неуверенность Медведевой может объясняться несколькими причинами. «Она взрослеет у нас на глазах, преодолевает очень сложный период в жизни. (…) Эта неуверенность может идти от всего. От того, что приехала из Канады. Это спорт», – приводит ее слова Р-Спорт.

Тарасова призвала не думать о том, что она выиграет, или не выиграет.

Напомним, после исполнения короткой программы Медведева занимает 14-е место (62,24), что является для нее худшим результатом на чемпионатах России в карьере. Сама фигуристка отказалась считать свое выступление катастрофой.