Фигуристка Медведева оценила свое провальное выступление на чемпионате России

Фигуристка Евгения Медведева прокомментировала свое неудачное выступление в короткой программе на чемпионате России, по итогам которого она занимает 14 место, что является худшим результатом спортсменки за всю карьеру.

«Я сделала для себя шаг вперед, мы с [канадским тренером] Брайаном Орсером уже обсудили и еще будем обсуждать это выступление, но я считаю, что никакой катастрофы для меня нет», – сказала она в эфире Первого канала.

«Я ехала на чемпионат России с мыслями, что отбираюсь на чемпионат Европы и мира, и я рада этому. Но если у меня не получится отобраться, то у меня появится необходимое время, чтобы поработать над собой», – приводит ее слова ТАСС.

После исполнения короткой программы Медведева занимает 14-е место (62,24), что является для нее худшим результатом на чемпионатах России в карьере. Спортсменка выступит с произвольной программой 22 декабря.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин ранее прокомментировал выступление Медведевой.