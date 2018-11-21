Ягудин высказался о провале Медведевой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин оценил выступление фигуристки Евгении Медведевой в короткой программе на чемпионате России, где она заняла 14 место.

«Наверное, это очень сильное желание как можно быстрее доказать всем, что она принимала верные решения. Мы сейчас аплодируем ей, как и весь зал, и хотим, чтобы она преодолела черную сторону в карьере», – сказал спортсмен в эфире Первого канала, передает Sports.ru.

Он добавил, что подобный результат может быть обоснован страхом вновь проиграть.

«Она идеально провела разминку, не сорвала ни один элемент. Очень жалко – мы любим Женю и хотим, чтобы она вернулась. Хотя она и никуда не уходила», – резюмировал Ягудин.

Медведева подверглась жесткой критике после того, как прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе и стала работать с канадцем Брайаном Орсером. Она заявила, что не ожидала такой ненависти в свой адрес, с которой ей пришлось столкнуться.