Медведева отреагировала на нападки 40-летних ненавистников

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что не ожидала такой ненависти в свой адрес, с которой ей пришлось столкнуться.

Комментируя неудачу на этапе Гран-при во Франции, она заявила, что «признает свою слабость – она в голове», это «исключительно ментальная проблема». Медведева отметила, что «половиной сегодняшнего дня довольна – тренировкой». По мнению спортсменки, это свидетельствует о том, что на публике она «может делать весь свой контент», передает «Р-Спорт».

Медведева сказала, что ей требуется «научиться жить с тем давлением», которое сейчас на нее оказывается. Спортсменка заявила, что была готова к «осуждениям», но не ожидала «такого количества негатива и, самое интересное, такого количества ненависти».

«Мне уже становится легче, мне помогают мои родные и близкие друзья, но невозможно отгородиться куполом от всего», – сказала она.

Фигуристка отметила, что ушла из соцсетей – страницу в Instagram ведут агенты, самой Медведевой в соцсетях «почти нет».

«Я, конечно, понимаю, что очень многие этого добиваются. Того, чтобы мне стало невозможно жить. Но у них не получится это, потому что есть кнопка «удалить Instagram», – сказала она.

«Знаете, любовь и ненависть – это правило жизни. Это правило любви, когда параллельно с романтическими отношениями идет ненависть. Но, извините, мы со всеми людьми в романтических отношениях не состоим», – сказала Медведева.

Фигуристку удивляет, что «взрослый мужчина, которому за 40 лет, у которого двое детей, жена», который работает, к примеру, менеджером, называет ее предательницей и говорит, что «ненавидит» ее.

Напомним, Медведева не смогла пройти в финал Гран-при, который состоится 5–9 декабря в Ванкувере.

Медведева подверглась жесткой критике после отъезда из России – она прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе и стала работать с канадцем Брайаном Орсером. Высказывались предположения, что она может начать выступать за другую страну, но она их опровергла.