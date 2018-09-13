Медведева обещала выступать только за Россию

Российская фигуристка Евгения Медведева заверила, что не будет выступать на соревнованиях за другие страны.

Она опубликовала в Instagram видеозапись, на которой отвечает на комментарии пользователей соцсетей. Один из них выразил сожаление в связи с тем, что Медведева якобы больше не будет выступать за Россию.

«Кроме как за Россию я кататься не буду. Ни за что», – ответила фигуристка.