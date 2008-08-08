Стало известно, как Тутберидзе отправила Медведеву «рожать детей»

Канадский тренер Даг Хау подтвердил, что прежняя наставница Евгении Медведевой Этери Тутберидзе заявляла фигуристке о конце ее карьеры и отправляла спортсменку «рожать детей».

«Да, тренер ей сказала, что она уже больше ничего не добьется. Мне Орсер (канадский тренер и друг Хау Брайан Орсер является новым тренером фигуристки – прим. ВЗГЛЯД) об этом рассказал», – прокомментировал конфликт Тутберидзе и Медведевой Хау.

Бывшая наставница Медведевой якобы сделала такое заявление после игр в Пхенчхане, сообщает RT.

Ранее на контрольных прокатах фигуристов в Москве Тутберидзе «нервно» покинула зал, когда на лед вышла ее бывшая ученица.

Ранее Медведева, со скандалом ушедшая от Тутберидзе, рассказывала, какой «абсолютно новый мир» подарил ей новый наставник Брайан Орсер.