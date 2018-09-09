Тутбердизе не стала смотреть на выступление Медведевой

В Москве прошли контрольные прокаты фигуристов сборной России, которые показывали свои новые произвольные программы. Тренер Этери Тутбердизе покинула зал, когда на лед вышла ее бывшая ученица, перешедшая к канадскому наставнику, Евгения Медведева.

«Этери Тутберидзе не досмотрела выступление Медведевой до конца и нервно покинула зал», – пишет «Московский комсомолец».

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, подопечная Тутбердизе, откаталась не блестяще и допустила два падения. Она призналась, что ей психологически сложно начинать сезон в высоком статусе победительницы Олимпийских игр.

По мнению автора статьи «МК», Медведева «выступила блестяще и очень уверенно». По его оценке, канадский тренер «сумел отточить ее мастерство, привнести новое в ее программу».

Вместе с тем, сама Медведева заявила, что крайне недовольна и даже испытывает «отвратительное чувство» от своей произвольной программы. «Все пошло не по плану. Я катаюсь дома, откатала на 20% от того, на что способна, даже на 15, оправданий быть не должно», – приводит ее слова ТАСС.

«Это начало сезона, мы интенсивно работаем последние полтора месяца. Мне кажется, меня единственную поддерживали, меня ждали, это круто!» – добавила Медведева.

Она назвала время перехода к Брайану Орсеру самым тяжелым периодом в своей жизни. «Пришлось принимать серьезные решения. Никогда не привыкну к канадской культуре, еде, по-русски я сейчас говорю только с мамой и бабушкой», – сказала она.

«Хочу заверить своих фанатов, мы сейчас интенсивно занимаемся восстановлением здоровья, вернемся – будем укреплять тело, все идет по плану, только не мой прокат сегодня», – добавила фигуристка.

Орсер в свою очередь не видит большой трагедии в том, что его подопечной не удалась произвольная программа на открытых прокатах сборной в Москве. По его словам, любой спортсмен испытывает огромное давление перед началом сезона.

«Мы проанализируем ошибки и подчеркнем для себя что-то новое. Произвольная программа на то и произвольная программа, чтобы совершенствоваться – мы сделаем определенные усилия и в следующем раз выступим еще лучше», – добавил он.

Ранее Медведева, прекратившая сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе, рассказывала, что новый тренер Брайан Орсер открыл для нее «абсолютно новый мир».