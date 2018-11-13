Фигуристка Медведева не прошла в финал Гран-при

Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла пройти в финал Гран-при, который состоится 5–9 декабря в Ванкувере.

На этапе во Франции по итогам короткой и произвольной программ она заняла четвертое место, набрав 192,81 балла, передает ТАСС.

Победительницей этапа стала японка Рика Кихира (205,92). Второе место также заняла представительница Японии Маи Михара (202,81), третье – американка Брэйди Теннелл (197,78).

Россиянки Станислава Константинова и Мария Сотскова заняли пятое (189,67) и седьмое (177,59) места.

Напомним, Медведева после выполнения короткой программы на этапе Гран-при во французском Гренобле занимала третье место.