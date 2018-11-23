Фигуристка Медведева уступила японкам на этапе Гран-при во Франции

Российская фигуристка Евгения Медведева после выполнения короткой программы на этапе Гран-при во французском Гренобле заняла лишь третье место, уступив конкуренткам из Японии.

После выполнения короткой программы Медведева набрала лишь 67,55 балла, передает ТАСС.

Еще одна россиянка – Мария Сотскова – заняла в короткой программе пятое место, а Станислава Константинова – десятое.

Лидирует японка Маи Михара (67,95), второй идет ее соотечественница Рика Кихира (67,64).

Произвольные программы фигуристки представят в субботу.

По итогам этапа во французском Гренобле определится окончательный состав участников финала Гран-при. Чтобы попасть в финал Медведевой необходимо занять первое или второе место, набрав в сумме не менее 199,21 баллов.

Напомним, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова после двух побед на этапах Гран-при уже обеспечила себе участие в финале соревнований в Ванкувере. Там же будут выступать россиянки Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.