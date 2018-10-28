Загитова отказалась обсуждать Медведеву и Туктамышеву

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не стала отвечать на вопросы о соотечественницах – Евгении Медведевой, Елизавете Туктамышевой и Софье Самодуровой, с которыми ей предстоит соперничать в нынешнем сезоне.

«Все ждут, когда россиянки встретятся на одном льду? Я не думаю ни о чем, потому что мне думать надо о себе», – приводит ее слова ТАСС.

После двух побед на этапах Гран-при Загитова обеспечила себе участие в финале соревнований в Ванкувере с 6 по 9 декабря. Там же будут выступать россиянки Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова. Участие Евгении Медведевой зависит от ее выступления на этапе Гран-при во Франции.

Ранее Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева, перешедшая к канадскому тренеру, заняли первое и третье места на втором в сезоне этапе Гран-при в Лавале.

Загитова также оценила собственное выступление на российском этапе Гран-при, сказав, что довольна прокатом. «Произвольной довольна меньше, еще есть над чем работать. Я волновалась, все-таки это большая ответственность, но когда зал начал меня поддерживать, я поняла, что катаюсь не одна, зрители тоже подпрыгивают вместе со мной», – сказала она.

Кроме того, спортсменка рассказала, что вопрос пропуска сезона после победы на Олимпиаде-2018 перед ней не стоял. «Конечно, я хотела дальше продолжать выступать после Олимпиады, хотя многие говорили, что мне уже можно бросать. Но меня это, наоборот, подстегивало», – призналась она.

Загитова призналась, что после провала на чемпионате мира, где она стала пятой, «было очень много всяких мыслей, но мысли пропустить сезон не было». Фигуристка добавила, что продолжать заниматься дальше ей помогла тренер Этери Тутберидзе. «Этери Георгиевна дает спортсменам принять решение самим. Она может только помочь морально, сказать где-то нужные слова, мотивирующие», – рассказала Загитова, добавив, что после разговора с наставником у нее всегда появляется стимул идти дальше.

Ранее Загитова призналась, что была очень расстроена неудачей на чемпионате мира 2018 года, когда после трех падений во время выступления она заняла пятое место, и призналась, что запивала горе газировкой.

В субботу Загитова одержала победу на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.