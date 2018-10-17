Туктамышева и Медведева заняли первое и третье места на этапе Гран-при в Канаде

Российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева заняли первое и третье места на втором в сезоне этапе Гран-при в Лавале (Канада).

Медведева выиграла произвольную программу, но набрала по сумме короткой и произвольной программ только 197,91 балла, а Туктамышева – 203,32 балла, передает ТАСС.

Мако Ямасита из Японии заняла второе место (203,06 балла).

Еще одна россиянка Дарья Паненкова стала девятой (168,54).

Напомним, при исполнении короткой программы Медведева упала и занимала перед произвольной седьмое место. Медведева заявила, что в этом сезоне готова к неудачам, так как ей требуется привыкнуть ко всему новому в своей жизни.