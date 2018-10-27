Фигуристка Медведева упала на этапе Гран-при в Канаде

Во время исполнения короткой программы российская фигуристка Евгения Медведева упала, она занимает седьмое место на втором в сезоне этапе Гран-при в Лавале (Канада), лидирует россиянка Елизавета Туктамышева.

Нынешнее седьмое место – худший результат Медведевой в короткой программе после перехода во взрослое фигурное катание. У нее 60,83 балла, передает ТАСС.

Туктамышева показала лучший результат в сезоне, набрав 74,22 балла.

Второе и третье места занимают Вакаба Хигути (66,51) и Мако Ямасита (66,30) из Японии.

Россиянка Дарья Паненкова с 51,41 балла замыкает таблицу.